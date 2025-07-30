الرياض - كتبت رنا صلاح - دعت حركة حماس المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفته بأنه يقوم على "هندسة التجويع"، معتبرة أن هذا النهج يمثل جريمة حرب ينبغي تعريته قانونيًا وأخلاقيًا أمام العالم.

حماس تدين التجويع ونتنياهو يبرر إنزال المساعدات

وأكدت الحركة أن الحل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة هو كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط، محملة الاحتلال مسؤولية استمرار المأساة.

وأشارت حماس إلى أن معظم شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لإحداث الفوضى وتعميق معاناة السكان عبر تجويعهم.

في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب لجوء إسرائيل إلى إلقاء المساعدات من الجو هو قيام حماس بسرقة المساعدات، حسب تعبيره، داعيًا دولًا أخرى للانضمام إلى جهود الإنزال الجوي لدعم سكان القطاع.