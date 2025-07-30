الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتزم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف التوجّه إلى إسرائيل اليوم، في زيارة تهدف إلى بحث تداعيات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسط أنباء عن احتمال قيامه بجولة داخل القطاع لزيارة مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وفقاً لما كشفه موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤولين مطلعين.

تحرّك أميركي مفاجئ نحو إسرائيل

وأوضح الموقع أن هذه الزيارة تعد الأولى لويتكوف إلى إسرائيل منذ قرابة ستة أشهر، وتأتي في ظل جمود يخيّم على مفاوضات وقف إطلاق النار، وتفاقم غير مسبوق في الأزمة الإنسانية داخل غزة.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي يوم الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بهدف مناقشة سبل تقديم الدعم الإنساني للمدنيين، واستكشاف حلول دبلوماسية لتخفيف وطأة الأزمة المتفاقمة.

وبحسب تصريحات أحد المسؤولين الأميركيين لـ"أكسيوس"، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى للاطلاع بشكل أوسع على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وذلك بهدف تعزيز الجهود الأميركية في تقديم المساعدات الضرورية للسكان المتضررين.

يُذكر أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي، بلغ عددهم 40 نائباً، وجّهوا رسالة إلى كل من السيناتور ماركو روبيو والمبعوث ويتكوف، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ من تفاقم الأوضاع داخل غزة، مطالبين بمضاعفة المساعي السياسية والإنسانية لاحتواء التداعيات.

وفي السياق ذاته، أوردت القناة 12 العبرية أن جدول زيارة ويتكوف سيشمل لقاءات موسعة مع مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، للبحث في مقترحات واقعية لتهدئة الأوضاع. فيما نقلت القناة 15 العبرية عن مسؤول إسرائيلي تأكيده بأن الجانب الأميركي أبدى رغبة صريحة في المساعدة على التوصل إلى هدنة إنسانية، والبحث في سبل التخفيف من حدة الأزمة.