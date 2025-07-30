الرياض - كتبت رنا صلاح - صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أظهر تراجع هيبة أوروبا على الساحة الدولية، وعجزها عن فرض شروط أفضل في المفاوضات.

ماكرون: صفقة ترامب أفقدت أوروبا هيبتها

وأوضح ماكرون في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم تي في"، أن الصفقة الجديدة، التي تنص على فرض تعرفة جمركية تقارب 15% على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يُخشى كما في السابق.



وقال ماكرون: "لكي نكون أحراراً، يجب أن نثير الخوف. لم يعد أحد يخشانا بما يكفي". وأضاف أن فرنسا لطالما اتخذت مواقف صارمة ومُطالِبة، وستواصل ذلك. كما شدد على أن هذه الصفقة ليست نهاية المطاف، وأن العمل يجب أن يستمر لاستعادة التوازن في التجارة، خاصة في قطاع الخدمات.



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتفاقية تحمل بعض الإيجابيات، مثل الشفافية والقدرة على التنبؤ على المدى القصير، إلى جانب حماية مصالح فرنسا وأوروبا في قطاعات استراتيجية كصناعة الطيران.

كما أكد أن الصفقة لا تمس القطاع الزراعي الأوروبي، ولا تشكل تهديداً على المعايير الصحية أو البيئية.



من جهتها، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما عن أسفها للطريقة التي تم بها التوصل إلى الاتفاق، مشيرة إلى أن الحكومة كانت تفضل إجراء المفاوضات في إطار رسمي، لا في "ملعب غولف خاص في اسكتلندا". وعلّقت بذلك على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي وصف الصفقة بأنها "إذلال" لأوروبا.



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا عن الصفقة في 27 يوليو، وتنص على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مع الإبقاء على الرسوم الأمريكية المرتفعة على الصلب والألومنيوم، والتي قد تكون محل نقاش في مفاوضات لاحقة.