الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 22 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، من بينهم 15 مدنيًا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من القطاع.

استشهاد 22 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة الأربعاء

وأكد مجمع ناصر الطبي في رفح استشهاد طفلة جراء غارة جوية استهدفت مجموعة من منتظري المياه في منطقة المواصي جنوبي المدينة، حيث كان الأهالي يتجمعون بحثًا عن الماء وسط ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.



وتأتي هذه الاعتداءات في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الجهود الدولية الجارية لتخفيف معاناة المدنيين وتقديم الدعم للمتضررين.