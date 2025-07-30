الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، أن عدد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 232 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آخرهم كان المصور الصحفي إبراهيم حجاج.

آخرهم إبراهيم حجاج .. استشهاد 232 صحفياً في غزة منذ أكتوبر



وأوضحت النقابة في بيان لها أن الزميل حجاج استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج شرق مدينة غزة، أثناء تأديته لمهامه الصحفية وتوثيقه جرائم الاحتلال. وأضافت أن استهداف الصحفيين سياسة ممنهجة تنفذها قوات الاحتلال وتصل إلى مستوى "الإعدام الميداني"، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وترهيب الإعلاميين.



وحملت نقابة الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات حماية الصحفيين إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإعلامي بغزة ومحاسبة الجناة أمام المحاكم الدولية.



وكان الصحفي إبراهيم حجاج قد استشهد خلال تغطيته للأحداث الميدانية إثر قصف عشوائي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث طال الاستهداف أيضاً مواطنين مدنيين.



وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أنها نفذت 26 مهمة إنسانية خلال 24 ساعة في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، تضمنت 3 عمليات إنقاذ و21 مهمة إسعاف، إضافة إلى مهمتين أخريين.



وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الدفاع المدني، فقد تم انتشال 5 شهداء وإصابتين من منزل لعائلة "الدحدوح" في حي الزيتون، كما تم إنقاذ مصابين من منزل لعائلة "البابا" في منطقة الصبرة عقب استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط المجمع الإسلامي.