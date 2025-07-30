الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة هدم واسعة طالت منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج"، حسبما أفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة الأناضول.

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في الضفة الغربية

ففي بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي البلدة وهدمت منزلاً تبلغ مساحته نحو 150 مترًا مربعًا، إلى جانب 5 منشآت تجارية، بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفقًا لاتفاقية "أوسلو 2" الموقعة عام 1995.

وفي بلدة الجفتلك بالأغوار الشمالية، نفّذت جرافات الاحتلال عمليات هدم طالت منشآت سكنية وزراعية، تحت الذريعة ذاتها، بينما أقدمت آليات إسرائيلية على تجريف شارع في الحي الشرقي من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وتُحظر أعمال البناء والتطوير على الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، دون الحصول على تراخيص إسرائيلية يصعب أو يُستحيل إصدارها، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

وتخضع مناطق الضفة الغربية وفق اتفاقية "أوسلو 2" إلى ثلاث تصنيفات: "أ" تحت إدارة فلسطينية كاملة، و"ب" بسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، و"ج" بسيطرة إسرائيلية كاملة أمنيًا وإداريًا.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الاعتداءات المتزايدة للجيش والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقل عن 1010 فلسطينيين وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق بيانات فلسطينية.

ويُذكر أن هذه التطورات تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وترك آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة.