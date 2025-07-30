قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية تُعد كارثة من صنع البشر، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

الرياض - كتبت رنا صلاح - وأوضح أن ما يدخل إلى القطاع من مساعدات لا يصل إلى غالبية السكان، ما يزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل الحصار والدمار المستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأكد أن الأونروا قادرة على تشغيل 400 نقطة لتوزيع المساعدات في غزة إذا توفرت الظروف المناسبة.

أونروا: المجاعة في غزة كارثة بشرية مفتعلة

وطالب المستشار بتوفير ممرات إنسانية آمنة داخل قطاع غزة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، مشدداً على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتوفير طرق آمنة لإدخال هذه المساعدات، محملاً إياها المسؤولية عن عرقلة وصول الإغاثة إلى السكان.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين وفرق الإغاثة، والعمل على ضمان تدفق دائم وكافٍ للمساعدات إلى غزة دون عوائق