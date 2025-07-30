الرياض - كتبت رنا صلاح - رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنداء والإعلان الصادرين عن "مؤتمر حل الدولتين" الذي انعقد في مدينة نيويورك، مشيداً بالمواقف التي أعلنتها مجموعة

عباس يرحب بإعلان نيويورك لدعم الدولة الفلسطينية

وقال عباس، في بيانين منفصلين نقلهما عنه الإعلام الرسمي الفلسطيني "وفا"، إن إعلان نيويورك يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن عباس ما جاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية 15 دولة، من بينها فرنسا، إيرلندا، النرويج، فنلندا، إسبانيا، أستراليا، وكندا، بشأن اعتراف بعض هذه الدول بدولة فلسطين، وإبداء أخرى نيتها الإيجابية للاعتراف بها، مؤكداً أن هذه المواقف الشجاعة تعكس التزاماً حقيقياً برؤية حل الدولتين وبقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعا عباس باقي دول العالم للانضمام إلى هذا التوجه ودعم العملية السياسية على أساس حل الدولتين، لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأشار في البيان الثاني إلى أهمية إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية، مؤكداً أن ما خرج به المؤتمر يجب أن يُتابع بجدية حتى يتحقق على أرض الواقع. وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات والخطوات المحددة التي تم الاتفاق عليها ستدخل حيز التنفيذ، وستنعكس إيجاباً على مسار إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وانعقد المؤتمر في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء، برعاية سعودية وفرنسية، وبمشاركة فلسطينية رفيعة المستوى وغياب أمريكي. وشهد إطلاق "إعلان نيويورك" في ختام أعماله، الذي شدد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل منها وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، إلى جانب دعم إعادة الإعمار من خلال مؤتمر دولي سيُعقد في القاهرة قريباً.

كما دعا الإعلان إسرائيل لإصدار التزام واضح بحل الدولتين، ووقف التحريض والعنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء النشاطات الاستيطانية. وطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ إصلاحات فلسطينية تشمل إجراء انتخابات خلال عام واحد.

وتأتي هذه التحركات في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ووقوع مجازر وعمليات تهجير قسري ومجاعة مستمرة، وسط تجاهل واسع للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.