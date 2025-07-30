الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت لجنة الطوارئ المركزية في غزة عن استيائها من التصريحات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية المصرية بشأن دخول أعداد ضخمة من المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن تلك البيانات لا تعكس الواقع الميداني، ولا تتوافق مع ما ترصده البلديات المحلية على الأرض.

لجنة طوارئ غزة تنتقد آلية إدخال المساعدات عبر رفح

وأكدت اللجنة أن ما يتم الإعلان عنه من دخول مئات الشاحنات يومياً عبر معبر رفح لا يتطابق مع حجم المساعدات الفعلي، مطالبة السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل فوري وغير مشروط أمام المساعدات الإنسانية.

كما دعت اللجنة إلى إلغاء آليات التنسيق "المعقدة والمذلة"، والتي قالت إنها تعيق إدخال المستلزمات الطبية والوقود الضرورية، مطالبة القاهرة بالكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد الشاحنات الداخلة والخارجة من المعبر بدلاً من "صناعة وهم التضامن"، وفق تعبيرها.