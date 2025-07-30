الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، الأربعاء، وفاة الأسير صايل رجب أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، ليرتفع عدد الأسرى الذين توفوا منذ بدء حرب الاحتلال على غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 75 أسيرًا.

وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

وكان أبو نصر معتقلًا منذ نوفمبر 2023، وفق بيان مشترك للمؤسستين. وأكد البيان أن قضية معتقلي غزة تُعد من أبرز القضايا التي كشفت عن مستوى غير مسبوق من الانتهاكات، بينها التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية.

وأشارت المؤسستان إلى أن الإعلان عن استشهاد الأسرى يتم بناءً على الردود الرسمية من جيش الاحتلال، الذي لا يفصح عن ظروف استشهادهم ويحتجز جثامينهم.

ويحتجز الاحتلال أكثر من 10,800 فلسطيني بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، يعانون من أوضاع صحية صعبة نتيجة التعذيب والتجويع.

وتسببت الحرب بدعم أمريكي في سقوط نحو 206 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة إنسانية حادة في القطاع.