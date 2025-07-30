الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المهلة التي حددتها إدارته للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة لن يتم تمديدها، مشدداً على أن الموعد النهائي المحدد مطلع آب/أغسطس بات وشيكاً.

ترمب: لا تمديد لمهلة الاتفاقات التجارية

وجاءت تصريحات ترمب في إطار حديثه عن سير المفاوضات التجارية، حيث أوضح أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالإطار الزمني الذي أعلنته مسبقاً، وأنها لا تنوي منحه أي تمديدات إضافية. وأشار إلى أن الشركاء التجاريين على دراية كاملة بهذه المهلة، وعليهم العمل بموجبها إن كانوا يرغبون في التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن.