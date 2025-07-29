الاحتلال يمنع دخول الصحافة العالمية خشية كشف جرائمه

الرياض - كتبت رنا صلاح - ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الصحافة العالمية إلى قطاع غزة، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى التغطية على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي تُمارَس بحق الفلسطينيين في القطاع.

وقال المكتب في بيان رسمي إن "الاحتلال يروّج لمزاعم كاذبة تنفي وجود مجاعة في غزة، بينما يواصل منع التغطية الإعلامية الدولية، خشية من انكشاف الحقيقة أمام عدسات الكاميرا".

وتحدى المكتب إسرائيل بفتح المعابر أمام الصحفيين الدوليين "إن كانت واثقة من روايتها"، متسائلاً عن أسباب هذا المنع المستمر، الذي وصفه بـ"جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى طمس معالم المجازر والكارثة الإنسانية".

وجاء في البيان أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أقرّ فيها بوجود مجاعة حقيقية في غزة، وتحدث عن أطفال يموتون جوعاً، "تدحض رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتنفي مزاعمه".

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لكشف الحقيقة وكسر الحصار الإعلامي المفروض على غزة.

يُذكر أن إسرائيل تفرض منذ 7 أكتوبر 2023 حصاراً خانقاً على قطاع غزة، ومنعت منذ 2 مارس الماضي إدخال المساعدات الإنسانية، مما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية، وتفشي المجاعة التي أودت بحياة 147 فلسطينياً بينهم 88 طفلاً، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في غزة.