شحنة طحين أردنية ضخمة تدخل غزة

السوسنة - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، عن وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، في واحدة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل القطاع منذ بدء الأزمة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وجاءت هذه الشحنة ضمن قافلة مساعدات غذائية سيرتها الهيئة، الثلاثاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، ووجهت نحو شمال قطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في غزة، واستجابة للاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين، عبر تنسيق إنساني مكثف يهدف إلى إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.