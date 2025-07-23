مبعوث واشنطن يؤكد أن الوضع في لبنان يعاني من تعقيدات كبيرة واستمرار التحديات

أكد مبعوث واشنطن الخاص بلبنان أن الوضع الراهن في البلاد يعد معقّد ويحتاج إلى معالجة فورية خلال لقاءه مع المسؤولين اللبنانيين، أوضح أن الاستثمار الدولي في لبنان يعاني من تردي الظروف الإقتصادية والسياسية، مما يعوق أي تقدم في البللاد.

وأشار المبعوث إلى أهمية التعاون بين لبنان والمجتمع الدولي بهدف تحقيق الاستقرار الدائم. ولفت إلى أن التفاؤل حول التعافي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات ملموسة على الأرض تعكس التزام المسؤولين اللبنانيين في معالجة القضايا الملحة.

كما أبدى المبعوث استعداده لدعم لبنان في رحلته نحو الإصلاحات الضرورية ورغم التعقيدات السائدة، شدد على ضرورة العمل بشكل جماعي لتجاوز التحديات وفي ختام زيارته، أعرب عن أمله في أن يسعى جميع الاطراف إلى بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وفي الوقت نفسه دعت الولايات المتحدة إلى التركيز على استرجاع الثقة بين الشعب والسلطات في لبنان فالتعاون البناء هو المطلوب لإعادة الأمل إلى المواطنين الذين يعانون من الأزمات المستمرة.