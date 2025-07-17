الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن جهود دولية بُذلت لوقف الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المقار المدنية والعسكرية في سوريا يوم أمس، مؤكداً أن هذه الوساطات ساهمت في تجنيب المنطقة تصعيداً خطيراً.

وساطات دولية أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق

وقد شنّت إسرائيل غارات كثيفة على مواقع متعددة في سوريا، استهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية، أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط دمشق وقصر الشعب في الجبال المطلة على العاصمة.

وفي كلمة متلفزة بثت فجر الخميس، أكد الشرع أن الدولة تمكنت من إعادة الاستقرار في السويداء وطرد الفصائل الخارجة عن القانون، رغم التدخلات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت المنشآت المدنية والحكومية بهدف إفشال تلك الجهود.

وأوضح أن الوساطة الأمريكية والعربية والتركية لعبت دوراً محورياً في منع تصعيد أوسع، وأنها جاءت في وقت حرج كان يمكن أن يجرّ المنطقة إلى مصير مجهول.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسعى لخفض التوتر في المنطقة، وأكد أنه تحدث مع الطرفين السوري والإسرائيلي لمعالجة ما وصفه بـ"سوء الفهم" بينهما.

في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من نيويورك أن وقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، مؤكداً وجود تواصل مستمر مع دول المنطقة منذ بداية الضربات.

من جهة أخرى، كشف مصدر في الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز أن الزعيم الروحي للطائفة في السويداء، حكمت الهجري، وجّه مناشدات لقادة إقليميين ودوليين، من بينهم بنيامين نتنياهو، دونالد ترامب، محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني، لحماية الدروز.

كما دعت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحكومة السورية لتطبيق وقف فوري لإطلاق النار.