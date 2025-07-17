الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت صحيفة "بوستا" نقلا عن مصادرها بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع مجلس الوزراء اليوم الخميس الهجمات الإسرائيلية على سوريا مؤخرا.

أردوغان يبحث مع الحكومة الهجمات الإسرائيلية على سوريا

ونقلت الصحيفة: "سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي اليوم الساعة 15:30 (توقيت موسكو)".

ووفقا للصحيفة، سيتم في الاجتماع تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار مبادرة "تركيا بلا إرهاب" التي بدأت بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في الجمهورية.

وأضافت: "سيتم أيضاً تضمين الأحداث الساخنة في المنطقة في جدول أعمال الاجتماع. وفي هذا السياق، من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا. ومن بين المواضيع المطروحة الاشتباكات بين الجماعات الدرزية والهجمات الإسرائيلية على سوريا".

وفي يوم الأحد الماضي، تم الإبلاغ عن هجمات شنتها تشكيلات مسلحة على عدد من القرى الدرزية في محافظة السويداء، مما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين المحافظة ودمشق. ولحماية المدنيين، اشتبكت قوات الدفاع الذاتي الدرزية مع العصابات المسلحة. ووفقا لوزارة الدفاع السورية، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 100، كما أعلن عن مقتل 20 عنصرا من قوات الحكومة السورية الانتقالية.

وفي يوم الأربعاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"ضربات موجعة" إذا لم توقف الحكومة السورية الهجمات على المجتمع الدرزي في منطقة السويداء. وأفادت قناة Syria TV بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة من الضربات الجوية على مبنى الأركان العامة في وسط دمشق، وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي. ووفقا لوزارة الصحة السورية، أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية على دمشق عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.