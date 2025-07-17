الرياض - كتبت رنا صلاح - أمر القضاء الفرنسي الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله الذي حكم عليه في عام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا على ما أفاد مصدر قضائي.

القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج عبد الله

وسيفرج عن عبد الله المسجون منذ حوالي 40 عاما في 25 تموز/ يوليو الحالي. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية بقصر العدل في باريس في غياب جورج البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان بمقاطعة أوت-بيرينه.



وحكم على القائد السابق لتنظيم (الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية) بالسجن المؤبد لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي، والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.



من جانبه، أعرب روبير عبد الله، شقيق جورج عن سعادته بالقرار، مؤكدا أنه لم يتوقع أن “يأتي يوم ويصبح فيه حرا”.



وقال: “سعيدون جدا بهذا القرار.. لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قرارا مماثلا وأن يأتي يوم يصبح فيه جورج حرا بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة”.



وأضاف: “لمرة واحدة، حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأمريكية والاسرائيلية”.