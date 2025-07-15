الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت هدفين داخل إسرائيل، وذلك في سياق دعم غزة ورفض العدوان عليها.

الحوثيون ينفذون هجومًا مزدوجًا بطائرات مسيرة بإسرائيل

وأوضح سريع أن طائرتين مسيرتين أصابتا هدفًا عسكريًا مهمًا في منطقة النقب، بينما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء أم الرشراش، مشيرًا إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.



وأكد المتحدث استمرار العمليات حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني"، بحسب تعبيره.



وأضاف أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين في غزة، وتمنع وصول الغذاء والدواء، معتبرًا أن هذه الجرائم تضع الأمة أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية.



وختم سريع بأن "اليمن يؤدي دوره ضمن إمكانياته المتاحة، رفضًا للعدوان والحصار واستباحة البلدان العربية والإسلامية"