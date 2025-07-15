الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانها الأول بعد اندلاع الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين. وجاء في البيان أن الدولة، انطلاقاً من حرصها على صون الحقوق وحقن الدماء وسيادة القانون، تؤكد ضرورة التزام كافة الجهات المدنية والعسكرية، العامة والخاصة، بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك، تحت أي مبرر كان.

الرئاسة السورية تؤكد محاسبة المتورطين بأحداث السويداء .. بيان

وكلفت الرئاسة الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تجاوزه أو إساءته، مهما كانت رتبته أو موقعه.

ويأتي البيان في ظل التصعيد الأمني بمحافظة السويداء جنوب البلاد، والذي بدأ في حي المقوس وامتد إلى قرى أخرى، قبل تدخل قوات من وزارتي الداخلية والدفاع السورية والاشتباك مع مجموعات مسلحة درزية. وقد أشار خالد سلوم، رئيس منظمة جذور في السويداء، إلى أن الثقة منعدمة تماماً في قوات الأمن بالمحافظة، واصفاً بعض القوات المهاجمة بأنها عصابات ارتكبت أعمال نهب وتخريب.

وكان وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، قد أعلن التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع وجهاء المدينة. كما صدر بيان منسوب إلى الرئاسة الروحية للدروز يرحب بدخول القوات الحكومية ويدعو السكان لتسليم السلاح، إلا أن الشيخ حكمت الهجري تراجع لاحقاً عن هذا الموقف، مؤكداً أن المحادثات مع دمشق لم تفضِ إلى نتائج، رغم قبول التهدئة، ودعا إلى التصعيد مجدداً.