الرياض - كتبت رنا صلاح - في حادثة مأساوية تجسد حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع، فارقت الشهيدة هلا عرفات الحياة بعد يوم واحد فقط من تصويرها وهي تتحدث من تحت أنقاض منزلها الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزرقا بحي التفاح.

مأساة في غزة: وفاة هلا عرفات وأسرتها تحت أنقاض منزلهم .. فيديو

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الإنقاذ من الوصول إلى الموقع لساعات طويلة، ما أدى إلى تأخير عمليات الإنقاذ التي كانت تُطالب بها هلا وعائلتها. وعندما سُمح أخيرًا بدخول فرق الإنقاذ، كانت هلا قد فارقت الحياة برفقة 13 من أفراد أسرتها، الذين قضوا جميعًا تحت الأنقاض.

تُبرز هذه الحادثة مأساة المدنيين الذين يعانون من تداعيات الصراعات المسلحة، حيث تبقى مطالبات الإنقاذ والمساعدة عاجزة أمام معوقات تمنع الوصول في الوقت المناسب، مما يضاعف الخسائر ويعمق الألم لدى العائلات المتضررة.

رحلت هلا وعائلتها تاركين خلفهم قصة مأساوية تذكر الجميع بأهمية حماية المدنيين وتأمين عمليات الإنقاذ السريعة للحد من فقدان الأرواح في مثل هذه الظروف الصعبة .