الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملاتها الواسعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضمن عدوانها المستمر بحق الفلسطينيين.

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 35 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة طالت نابلس، الخليل، طولكرم، بيت لحم، سلفيت، قلقيلية، جنين، والقدس.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل ساحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، في انتهاك صارخ لحرمة المكان المقدس.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات، في محاولة لتقليص أعداد الوافدين إلى الأقصى، وتفريغ المسجد لصالح اقتحامات المستوطنين .