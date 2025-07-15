الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الثلاثاء، إلى 58,479 شهيدا و139,355 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء إثر الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 58,479

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 7,656 شهيدا و27,314 إصابة.

وأضافت أن 93 شهيدا، منهم 5 شهداء انتشال، و278 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات بلغ 6 شهداء ومن الإصابات أكثر من 29 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 844 شهيدا وأكثر من 5,604 إصابة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة .