الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور أمني مفاجئ، أغلقت الخدمة السرية الأميركية، مساء اليوم، الحديقة الأمامية للبيت الأبيض، وطلبت من الصحفيين المتواجدين في المكان التوجه فوراً إلى قاعة المؤتمرات الصحفية داخل المبنى.

استنفار أمني أمام البيت الأبيض وإغلاق مفاجئ للحديقة الأمامية

وأفادت مصادر أن البيت الأبيض دخل في حالة إغلاق مؤقت، في ظل ما يبدو أنه تهديد أمني لم تُكشف طبيعته بعد، حيث لم تقدم الجهات الرسمية أي تفاصيل حول طبيعة الحادث الذي تتم معالجته.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية من الموقع، فإن عدداً من الصحفيين أفادوا برؤيتهم لشخص يُلقي جسماً مشبوهاً من خلف سياج البيت الأبيض، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في محيط المبنى الرئاسي .