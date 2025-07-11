الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين والجوعى في قطاع غزة.

الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين والجوعى في غزة

وفي هذا السياق، استشهد فلسطينيان، بقصف طائرات الاحتلال، صباح الجمعة، في منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي غزة.

كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين، من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكان 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة حليمة السعدية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أصيب 5 فلسطينيين بعد إلقاء طائرة مُسيّرة إسرائيلية، قنابل، قرب دوار النزلة شمالي قطاع غزة.