الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، دعا إلى التحرك نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في ظل غياب مؤشرات واضحة على إمكانية إضعاف الحركة عسكريًا، وفق ما نقلته عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين.

الجيش الإسرائيلي يدرس صفقة مع حماس

وقال زامير خلال زيارته لإحدى الكتائب في غزة، يوم الاثنين، إن إسرائيل تقف "قريبًا جدًا من مفترق طرق في صنع القرار"، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم مسار الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل تظهر أن غالبية المواطنين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل استعادة نحو 50 أسيرًا لا يزالون في غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم أحياء.

في المقابل، انتقد أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأداء العسكري في غزة. وقال النائب أميت هاليفي من حزب الليكود وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، إن "ما نحتاجه هو حصار فعال، لا إرسال جنود مرارًا وتكرارًا إلى نفس المناطق من دون تحقيق نصر حاسم"، مشيرًا إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عدد مقاتلي حماس والفصائل المسلحة الأخرى لا يزال يقارب 35 ألفًا، وهو نفس الرقم مع بداية الحرب.

وفي سياق متصل، وصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر المتحدث باسمها أبو عبيدة، هجوم ليلة الاثنين بأنه "عملية معقدة" نُفذت في منطقة اعتبرتها إسرائيل آمنة بعد عمليات عسكرية مكثفة، مشيرة إلى أن الجنود القتلى كانوا من وحدة خاصة عادت حديثًا إلى غزة.

كما نُشرت لقطات فيديو تظهر مقاتلًا من حماس وهو يلقي قنبلة داخل مركبة مدرعة إسرائيلية قبل أن ينسحب، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة جنود، وسط شكاوى من عائلاتهم بأن الجنود كانوا يعانون من الإنهاك نتيجة القتال المتواصل.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط داخل إسرائيل لإعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية تجاه غزة، مع تزايد الحديث عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد الأسرى.