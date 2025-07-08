الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنّ المحادثات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما زالت في مراحلها الأولية، وستحتاج إلى وقت للوصول إلى نتائج ملموسة.

الخارجية القطرية: مفاوضات غزة في الدوحة ستستغرق وقتًا

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة، أنّه "لا يمكن تحديد إطار زمني حالياً للمفاوضات، لكن من الواضح أنها ستستغرق وقتاً"، مشيراً إلى أنّ المحادثات دخلت يومها الثالث دون انطلاق التفاوض المباشر بين الطرفين حتى الآن.

وأضاف أن المفاوضات غير المباشرة تتركز حالياً على وضع "إطار تفاوضي" يمهّد للبدء في نقاش التفاصيل، قائلاً: "نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف لتحديد هذا الإطار، لذلك فإن المفاوضات لم تبدأ رسمياً بعد".

وأكد الأنصاري استمرار جهود قطر، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ ملائم لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى إنهاء العدوان وضمان التهدئة المستدامة في قطاع غزة .