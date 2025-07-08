الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً خلال مداهمات بالضفة

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وهدمت بناية قيد الإنشاء في ضاحية السلام، تضم 15 محلا تجاريا و8 شقق سكنية، تعود ملكيتها للمواطنين محمد غيث وياسين أبو شمسية.

وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن سلطات الاحتلال كانت أصدرت قبل أكثر من عام قرارا بمنع استكمال البناء في البناية، في خطوة اعتبرتها ضمن سياسة ممنهجة لتقييد التوسع العمراني الفلسطيني.

ووفق إحصائيات المحافظة، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الحالي 186 عملية هدم وتجريف في المدينة، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري أجبر فيها السكان على هدم منازلهم بأنفسهم، و108 عمليات هدم مباشر، و24 عملية تجريف.

كما أصدرت 188 قرارا بالاستيلاء على أراض أو أوامر إخلاء قسري وهدم .