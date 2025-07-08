الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت عضواً بارزاً في حركة "حماس" بمنطقة طرابلس شمالي لبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.

الجيش الإسرائيلي يستهدف عضواً بارزاً في حماس شمال لبنان

وأوضح الجيش في بيان أن الهجوم استهدف سيارة في بلدة العيرونية التابعة لقضاء زغرتا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنطقة.

ونقل مصدر اعلامي أن الغارة نفذت في إطار سلسلة هجمات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع متعددة في جنوب لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من الاتفاق، تستمر تل أبيب في خروقاتها، في حين يؤكد "حزب الله" التزامه بالتهدئة، وسط دعوات دولية للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والالتزام بالاتفاق.