الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت مصادر لصحيفة "القدس العربي" إن عدداً من نشطاء سفينة مادلين، التابعة لأسطول الحرية، يعتزمون مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدداً من قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك القانون الدولي.

نشطاء مادلين يقاضون نتنياهو أمام الجنائية الدولية

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت السفينة "مادلين" في التاسع من حزيران/يونيو الماضي أثناء توجهها لكسر الحصار عن غزة، حيث جرى احتجازها في المياه الدولية واعتقال 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم، في خطوة اعتبرها النشطاء خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت ساندرا باريلارو، عضو المبادرة الإسبانية "Rumbo a Gaza"، أن الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو، أحد ركاب السفينة، شرع في إجراءات مقاضاة القادة الإسرائيليين، مضيفة أن عدداً آخر من النشطاء يدرسون التقدم بشكاوى مماثلة في بلدانهم، تمهيداً لتقديم شكوى جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل الشكوى الجنائية، إلى جانب نتنياهو، كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ونائب الأدميرال ديفيد سار سلامة، وقادة وحدة "شايطيت 13"، بمن فيهم دانيال هاغاري، القائد السابق للوحدة والمتحدث الحالي باسم الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية آنا ميراندا باز، أن اعتراض سفينة مادلين واختطافها يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف، داعية إلى ضمان الحماية القانونية لمواطني الاتحاد الأوروبي المشاركين في بعثات إنسانية.