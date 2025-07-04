الرياض - كتبت رنا صلاح - توغلت قوات إسرائيلية في مواقع عدة بحوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوب سوريا.

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوب سوريا

وأفاد «تلفزيون سوريا» بأن «6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غرب درعا».

من جانبه، قال موقع «تجمع أحرار حوران» الإخباري المحلي إن «قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سريةً عسكريةً سابقة تتبع (اللواء 112) في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك».

وأكد أن «توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية، ونفَّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ووفقاً للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من يوليو (تموز) الحالي، في مزرعة البصالي جنوب القنيطرة، بحسب ما أفاد «تلفزيون سوريا» حينها.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعةً بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء، واعتقلت 3 مواطنين، في حين زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.

وفي 28 يونيو (حزيران) الماضي، توغَّلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفَّذت عمليات تفتيش للمنازل، تخللها إطلاق رصاص وتخريب لمحتوياتها.

وقالت شبكة «درعا 24» الإخبارية المحلية، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين توغلت في القرية، وفتشت عدداً من المنازل.

كانت الهجمات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري؛ بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامناً مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.