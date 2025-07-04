الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال المحادثات بينهما عن الأمل في مشاركة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في القمة الروسية العربية المرتقبة.



بدء محادثات وزيري خارجية روسيا والسعودية في موسكو



واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة الروسية موسكو.



وقال الوزير لافروف خلال المحادثات مع نظيره السعودي: "موسكو تأمل بمشاركة ولي عهد المملكة في القمة الروسية العربية المرتقبة".



من جهته، أكد الوزير بن فرحان أن لدى بلاده تنسيق عال مع روسيا الاتحادية بما يتعلق بالتحديات العالمية وتقدم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الدولتين تحتفلان في العام القادم بالذكرى الـ100 لإقامة العلاقات بينهما.



ووصف الوزير السعودي الاجتماع مع نظيره الروسي بالفرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.



كما نوّه لافروف بالمشاركة الناجحة والنشطة للسعودية في "مؤتمر سان بطرسبورع الاقتصادي الدولي" مؤخرا والتمثيل العالي المستوى الذي شاركت به السعودية.