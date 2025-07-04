الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الدفاع المدني السوري عن وصول فرق دعم إضافية من المحافظات السورية لمواجهة الصعوبات الكبيرة في التعامل مع الحرائق الحراجية المندلعة في عدة مناطق في جبال محافظة اللاذقية.

استقدام فرق دعم إضافية للتعامل مع الحرائق في جبال اللاذقية

وجاء في بيان الدفاع المدني: "نواجه الحرائق الحراجية المندلعة في غابات العطيرة والريحانية وشلف وزنزف في جبال محافظة اللاذقية".



وأشار البيان إلى أن الفرق تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة وعدم وجود خطوط فصل نيران أو طرقات في الغابات ناهيك عن بُعد مصادر التزود بالمياه ووجود مخلفات حرب وألغام في منطقة العطيرة.



ولفت البيان إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ونشاط سرعة الرياح يؤديان لسرعة انتشار الحرائق.



ويوم أمس، أعلن الدفاع المدني عن إخماد فرق الإطفاء أكثر من 13حريقا، اندلع في مناطق مختلفة بريف محافظة اللاذقية، خلال الـ24 ساعة الماضية.