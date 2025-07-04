الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب عدد من الأشخاص بينهم ثلاثة بحروق خطيرة جراء انفجار وقع يوم الجمعة بمحطة للوقود شرقي روما، حسب تقارير إعلامية محلية.

انفجار عنيف بمحطة للوقود شرقي روما .. فيديو

وقد سُمع دوي الانفجار العنيف، الذي وقع في محطة لتوزيع البنزين والديزل وغاز البترول المُسال (LPG)، في شارع فيا ديي غوردْياني، في أنحاء متفرقة من المدينة.

ونشر موقع "روما توداي" المحلي صورة تُظهر سحابة كثيفة من الدخان والنيران تتصاعد بشكل كثيف فوق موقع المحطة المتفجرة.

وقالت شركة النقل العام في روما "آتاتش" إنها أغلقت محطة مترو الأنفاق القريبة تيانو بأمر من الشرطة، وذلك كإجراء احترازي عقب الانفجار.