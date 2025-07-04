الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت بلدية غزة أن استمرار أزمة النزوح الحاد ونقص الإمكانيات يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمدينة، حيث تعاني من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية، خاصة في ما يتعلق بالعطش الشديد وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية، نتيجة قلة الوقود والإمدادات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

بلدية غزة تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية

وأوضحت البلدية، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أنها اضطرت إلى تقليص خدماتها الأساسية بسبب عدم توفر الوقود والإمكانات الفنية، ما دفعها إلى إعطاء أولوية قصوى لتشغيل آبار ومحطات المياه لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في ظل الأوضاع الحالية.

وأشارت البلدية إلى أن أعداد السكان في مدينة غزة ارتفعت بنحو 50% بسبب موجات النزوح من محافظة شمال القطاع والأحياء الشرقية للمدينة، ليصل العدد الحالي إلى ما يقارب مليون و200 ألف نسمة، يتكدسون في مساحة جغرافية تقل عن نصف المساحة الكلية للمدينة، ما يشكل ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية المتاحة، وينذر بكارثة إنسانية متواصلة ما لم يتم التدخل العاجل.