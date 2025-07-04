الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا "روسافيا" عن منح شركة الطيران السعودية "فلايناس" تصريحاً رسمياً لتسيير رحلات منتظمة على خط الرياض - موسكو، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

فلايناس تبدأ رحلات مباشرة بين الرياض وموسكو

وجاء في بيان الهيئة أنه سيتم تشغيل هذه الرحلات إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، حيث ستتمكن "فلايناس" من تسيير أربع رحلات أسبوعياً ضمن هذا المسار الجوي.



وسيسري التصريح حتى نهاية موسم الملاحة الجوية الربيعي-الصيفي الحالي، والذي ينتهي في 25 أكتوبر 2025، وستُستخدم في هذه الرحلات طائرات من طراز إيرباص A320 وA330، لتوفير خدمة مريحة ومباشرة للمسافرين بين العاصمتين السعودية والروسية.



يمثل هذا التطور خطوة جديدة في توسيع شبكة "فلايناس" الدولية، ويعزز العلاقات السياحية والتجارية المتنامية بين السعودية وروسيا، في وقت تسعى فيه المملكة إلى زيادة ربطها الجوي العالمي ضمن رؤية 2030.