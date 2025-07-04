الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مشاركته في القمة السابعة عشرة لقادة دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي تستضيفها جمهورية أذربيجان، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية، وبخاصة العلاقات الثلاثية بين إيران وتركيا وباكستان، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد خطوة أولى نحو تعاون أوسع يشمل عشر دول في الإقليم.

إيران تعتبر قمة إيكو خطوة نحو التعاون الإقليمي

وجاءت تصريحات بزشكيان قبيل توجهه إلى العاصمة الأذربيجانية، استجابة لدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث ستُعقد القمة بمشاركة قادة وكبار مسؤولي عشر دول أعضاء في المنظمة، من بينها أذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان.

وأشار بزشكيان إلى أهمية هذه القمة كفرصة لتبادل وجهات النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولإيجاد مساحات مشتركة للتعاون تخدم مصالح شعوب المنطقة، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات السياسية وتطوير التعاون الإقليمي في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس الإيراني على أن تعزيز التنسيق والتفاهم بين دول الجوار يساهم في استقرار المنطقة ويحدّ من محاولات القوى المعادية زعزعة أمنها، مؤكداً أن السلام والتعاون المشترك يمثلان حجر الأساس لمستقبل مزدهر ومتماسك للإقليم.