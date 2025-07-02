الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى انفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بريف محافظة حماة، الأربعاء، إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أفادت به القناة الإخبارية السورية.

انفجار صهريج وقود يوقع قتلى وجرحى بحماة .. فيديو

وأوضح مصدر في قيادة شرطة حماة أن الانفجار تسبب بارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

بدورها أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجارات مجهولة قرب بلدة الفوعة شمالي إدلب

وقالت إن الانفجارات ناتجة عن اندلاع حريق في مستودعات الذخيرة قرب مسبح المنار في محيط كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي

بدوره قال مراسل الإخبارية إن الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة .