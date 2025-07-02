الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة في غزة، إن مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان، استشهد اليوم الأربعاء برفقة عدد من أفراد أسرته إثر استهداف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.

استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في غزة جراء قصف الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننعي شهيد الواجب الإنساني والطبي الدكتور، مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، والذي ارتقى شهيدا برفقة عدد من أفراد أسرته، إثر استهداف الاحتلال لمنزله بمدينة غزة”.



وأضافت أن “كل جريمة ترتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية، تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لتلك الطواقم”.