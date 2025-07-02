الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في مطار آدم عبدالله عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد إقلاعها من قاعدة بليدوغلي العسكرية.

تحطم مروحية أفريقية في مقديشو يودي بثلاثة

وأفادت البعثة أن المروحية كانت تقل ثمانية أشخاص، جرى إنقاذ ثلاثة منهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن بقية الركاب.

وفتحت هيئة الطيران المدني تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث، فيما أكدت أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر.

يأتي الحادث في ظل ظروف صعبة تواجهها البعثة بسبب تصاعد هجمات حركة الشباب ونقص الموارد.