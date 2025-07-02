الرياض - كتبت رنا صلاح - منحت وزارة الداخلية في غزة، التابعة لحركة حماس، زعيم عشيرة بدوية مسلحة يُدعى ياسر أبو شباب مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه، بعد اتهامه بالخيانة والتخابر.

حماس تمهل زعيم عشيرة معارض للاستسلام

وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار صدر عن "المحكمة الثورية"، وحثّت المواطنين على الإبلاغ عن مكانه.

أبو شباب، الذي يعارض إدارة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، يقود جماعة مسلحة تُعرف باسم "القوات الشعبية"، تنفي تلقيها أي دعم من إسرائيل، وتؤكد أنها تحمي المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير إلى أن حماس حاولت اغتياله سابقًا.