الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس يمثل "الأولوية القصوى" لحكومته حاليًا، في تصريحات فسرها مراقبون على أنها تعكس ترجيح ملف المحتجزين على هدف "القضاء على حماس" في قطاع غزة.

نتنياهو يحدد إطلاق المحتجزين أولوية على هزيمة حماس

خلال زيارته لمركز تابع لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) جنوب الأراضي المحتلة، قال نتنياهو: "أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين"، مضيفًا: "بالطبع، سيتعين علينا أيضًا حل قضية غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين".



وذكرت وسائل إعلام، من بينها صحيفة "هآرتس"، أن تصريحات نتنياهو تأتي وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحرب على غزة، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام.



وترأس نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر في مقر عسكري لبحث تطورات مفاوضات المحتجزين، دون التوصل إلى قرارات نهائية، على أن تستكمل النقاشات الإثنين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



وفي سياق متصل، يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية للاحتلال، رون ديرمر، إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين لتنسيق المواقف قبل جولة جديدة من محادثات الوساطة المرتقبة في القاهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يتضمن تبادل المحتجزين وضمان وقف إطلاق النار.