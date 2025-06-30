الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم (الاثنين) نقلاً عن وزارة الدفاع أن سفناً حربية روسية وأنظمة صواريخ ساحلية نفذت مناورات في بحر اليابان شملت محاكاة لقصف أهداف بحرية بصواريخ كروز.

سفن حربية روسية تجري مناورات في بحر اليابان

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وكالة «تاس» عن بيان للوزارة أن السفن وأنظمة الصواريخ وجميعها جزء من قوات أسطول المحيط الهادي الروسي «نفذت ضربة صاروخية مشتركة ضد أهداف تحاكي سفناً معادية في بحر اليابان». وقال البيان: «تمت إصابة جميع الأهداف بنجاح».

وقالت «تاس» إن سفينة الأسطول الرئيسية، الطراد الصاروخي فارياج جاردز، نفذت إطلاقاً حياً لصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز «فولكان»، كما هاجمت مجموعتان من زوارق الصواريخ أهدافاً بأربعة صواريخ كروز من طراز «موسكيت».