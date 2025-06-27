الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بحسب مصادر في مستشفيات القطاع.

الجوع والمجازر يفتكان بسكان غزة .. والشهداء بالعشرات

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال في شمال رفح جنوبي قطاع غزة..

على صعيد آخر، طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة عملها، مشيرة إلى أن الحصار يمنع من هم في أمسّ الحاجة من الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية.

ونقلت نيويورك تايمز عن المتحدث باسم الوكالة الأممية لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن قطاع غزة هو أكثر بقاع الأرض جوعا، مؤكدا أن مراكز المساعدات الجديدة بغزة أصبحت مصايد موت.

كما نقلت عن المتحدث باسم الصليب الأحمر إدانته بقوة تعريض سكان غزة يوميا للقتل أثناء محاولتهم تلقي الطعام.