الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت الوكالة الوطنية للإعلام، ان طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن الجمعة عدوانا جويا واسعا وعنيفا من خلال سلسلة غارات استهدفت أحراج ومرتفعات في قضاء النبطية جنوب لبنان، بالاضافة إلى القاء صواريخ ارتجاجبة أحدث انفجارها دويا هائلا.

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

وأوضحت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي جدد غاراته العنيفة على المنطقة نفسها.

هذا وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا تابعا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل شقيف جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الموقع يعد جزءا من مشروع تحت الأرض، وقد تم إخراجه عن الخدمة نتيجة الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف، أن الجيش رصد محاولات لإعادة إعمار الموقع المستهدف مما دفعها لمهاجمة البنى التحتية في المنطقة.

وتابع، " الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع محاولات حزب الله العمل داخل الموقع وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".