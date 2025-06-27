الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجم البيت الأبيض، الخميس، المرشد الإيراني علي خامنئي، متهمًا إياه بمحاولة "حفظ ماء وجهه" بعد تقليله من تأثير الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

البيت الأبيض: خامنئي يحاول حفظ ماء وجهه بعد الضربات الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن "النظام الشمولي بحاجة دائمًا لحفظ ماء الوجه"، في تعليق على خطاب خامنئي المتلفز الذي زعم فيه أن واشنطن لم تحقق أي إنجاز حقيقي من هجماتها.

وأكد خامنئي في خطابه أن الضربات الأمريكية جاءت في سياق "استعراض سياسي" من جانب الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا أن إيران ردّت بقوة من خلال ضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، وتسببت بأضرار كبيرة.

كما حذر المرشد الإيراني من أن بلاده سترد على أي استهداف أمريكي جديد بشكل مماثل، مهددًا بتوسيع نطاق الرد في حال استمرت المواجهة.

وكانت طهران قد رفضت مؤخرًا أي مفاوضات مع واشنطن، كما منعت زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الطرفين.