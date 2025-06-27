الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران استهدفت المنشآت النووية بدقة عالية، مؤكدًا أن "المنشآت النووية الإيرانية محيت بالكامل" وأن الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها بدقة متناهية.

ترامب يعلن نجاح غاراته على المنشآت النووية الإيرانية

وفي الجانب الاقتصادي، كشف ترامب عن توقيع اتفاق جديد مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى توقعات بتوقيع اتفاق مماثل قريبًا مع الهند.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد ترامب تحقيق "نجاح كبير" في ضبط الحدود الأمريكية، مشيرًا إلى عدم دخول أي مهاجر غير شرعي إلى البلاد خلال الشهر الماضي، مع ترحيل آلاف المخالفين، واصفًا انخفاض دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بأنه "انخفض إلى الصفر".

كما طالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون "مفيدة" للاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق منفصل، وجّه انتقادات لجامعة هارفارد، متهما إياها بانتهاك عدة تحذيرات دون الخوض في التفاصيل.