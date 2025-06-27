الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل استمرار العملية العسكرية الوحشية، والحصار المشدد والتجويع والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، توفي رضيعان جراء سوء التغذية ونفاد حليب الرضع.

ارتفاع عدد ضحايا الجوع ونقص الغذاء في غزة

وشيعت عائلتا الرضيعين جثمانيهما من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن فارقا الحياة نتيجة الحرمان من أبسط حقوق الرعاية الصحية والغذائية.



حذّرت مصادر طبية الأسبوع الماضي، من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضع، من جراء نفاد حليب الأطفال وسط استمرار الحصار والحرب.



وقال عم الرضيع محمود شراب (5 أشهر)، إن ابن أخيه توفي نتيجة "نقص الغذاء وعدم توفر الحليب"، مشيرا إلى وجود حالات مماثلة في المستشفى تستدعي تدخلا عاجلا لإدخال الحليب العلاجي والغذاء المناسب للأطفال.



أما محمد الهمص، والد الرضيعة كندة (10 أيام)، فقال إن طفلته توفيت من جراء سوء التغذية ونقص الأدوية.



ووفقا للمصادر الطبية، يرتفع عدد الوفيات من جراء نقص الغذاء والدواء في القطاع إلى 244،



وتضاف الوفاتان الأخيرتان إلى حصيلة متصاعدة من ضحايا الجوع والحرمان من العلاج، معظمهم من الأطفال وكبار السن.