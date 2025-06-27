الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن قادة في جيش الاحتلال أصدروا خلال الشهر الأخير أوامر بإطلاق النار على سكان قطاع غزة عند نقاط توزيع المساعدات، رغم تأكد القوات في الميدان من أن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي تهديد.

قادة الاحتلال يأمرون بإطلاق النار على الفلسطينيين خلال توزيع المساعدات

وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى شهادات ضباط وجنود يخدمون في غزة، أن الجيش تعمّد استهداف الفلسطينيين بالقرب من أماكن توزيع المساعدات الإنسانية بهدف تفريقهم أو إبعادهم، حتى في الحالات التي كان واضحاً فيها أن المدنيين لا يمثلون خطراً على القوات.

وفي تصريح لممثل رسمي عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تمين الكيتان، أعلن أنه منذ 27 مايو، ومنذ إنشاء "صندوق غزة الإنساني" من قبل السلطات الأمريكية والإسرائيلية، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 410 فلسطينيين كانوا يتوجهون للحصول على الطعام من نقاط التوزيع.

وبحسب الصحيفة، أمر المدعي العسكري العام بفتح تحقيق لدى الجهة المختصة في شبهات بارتكاب جرائم حرب عند نقاط توزيع المساعدات.

يذكر أن إسرائيل رفضت التعاون مع وكالة الأونروا، التي كانت مسؤولة سابقا عن الإمدادات الإنسانية لغزة، وافتتحت مع صندوق أمريكي خاص (GHF – صندوق غزة الإنساني) نقاط توزيع في المناطق التي تعتبرها خالية من حركة حماس. وتفيد تقارير صندوق GHF بأن عمليات توزيع المساعدات غالبا ما تترافق مع إطلاق النار على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي.