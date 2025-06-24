الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح مطار بن غوريون (مطار اللد) بالكامل، وذلك بعد تقييمات أمنية وتنسيق مع الجهات المختصة في الكيان، عقب أيام من الإغلاق الجزئي بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة.

إعادة فتح مطار بن غوريون ومقتل جندي إسرائيلي في هجوم إيراني

وجاء القرار في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش على وقع تبعات التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، مقتل أحد جنوده جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف مدينة بئر السبع في منطقة النقب.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن الصاروخ الذي أُطلق في وقت مبكر تسبب بوقوع إصابات وأضرار مادية، بينما تواصل القوات عمليات التمشيط وتقييم الخسائر.

الهجوم الإيراني يأتي في سياق تصعيد متواصل بين الطرفين خلال الأيام الماضية، شمل ضربات جوية وهجمات صاروخية متبادلة، وسط ضغوط دولية متزايدة لتهدئة الموقف وتجنب اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة .