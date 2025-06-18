الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين، الأربعاء، إن صادرات الغاز الطبيعي من الممكن أن تُستأنف خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن استئناف التصدير مرتبط بالحصول على الموافقات اللازمة من جيش الاحتلال.

وزير طاقة الاحتلال: الغاز قد يُصدّر قريباً



وأضاف كوهين أن قطاع الطاقة يعمل بشكل طبيعي حالياً، رغم إغلاق مصفاة حيفا، أكبر مصافي الاحتلال، بعد تضرر محطة الطاقة المرتبطة بها جراء هجوم صاروخي إيراني في 16 يونيو.



وأكد أن عودة المصفاة للعمل ستتم خلال 30 يوماً، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً لتلبية احتياجات الطاقة المحلية على حساب التصدير، وسط تصعيد أمني متواصل شمل إنذارات في حيفا ومناطق أخرى عقب رصد صواريخ إيرانية.